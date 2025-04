Ein Mann wurde im besetzten Mariupol von einem Tiger zerfleischt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Ein weißer Tiger griff einen Mitarbeiter des Zoos von Mariupol an, als dieser den Käfig betrat, um das Raubtier zu füttern.

Im vorübergehend besetzten Mariupol, Region Donezk, hat ein Tiger einen Mitarbeiter des Zoos getötet. Dies berichtete RosSmedia am Dienstag, den 22. April.

Der Mann ging mit dem Tier in den Käfig, um dort zu putzen, vergewisserte sich aber nicht, dass das Tier verschlossen war. Das Raubtier stürzte sich auf ihn und knabberte dem Opfer buchstäblich das Gesicht ab. Nach Angaben des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation ging der Zoomitarbeiter in den Käfig, um den Tiger zu füttern. Eine Untersuchung des Todesfalls wurde eingeleitet. Russische Telegramkanäle weisen darauf hin, dass die Tiere im Zoo von Mariupol immer hungrig waren – sie wurden mit billigem, gefrorenem Fertigfutter gefüttert. Und die Schlösser in den Käfigen wurden mit Draht umwickelt, um kein Geld für neue Schlösser auszugeben.

Das Besatzungsmanagement des Zoos spart buchstäblich bei allem. Nach Aussage der Mitarbeiter haben sie Angst um die Besucher – die Tiere können sogar tagsüber aus den Käfigen entkommen. Die Tiere sind unterernährt, fressen gefrorenes Hühnchen und werden nicht geheizt.

Zuvor hatte ein Wolf im Zoo ein Loch unter dem Käfig gegraben und es geschafft, in das Revier zu gelangen. Das Tier wurde sofort in ein anderes Gehege getrieben.