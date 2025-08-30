Parubiy in Lwiw ermordet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 30. August wurde Andrij Parubiy, der derzeitige Abgeordnete und Sprecher der 8. Einberufung der Werchowna Rada, in Lwiw getötet.

Quelle: Nationale Polizei, QuellenUkrainische Prawda unter Abgeordneten und Strafverfolgungsbehörden, Leiter der Lemberger Regionalen Militärverwaltung Maxym Kozytskyj, Präsident Wolodymyr Selenskyj

Details: Die Strafverfolgungsbehörden sind dabei, die Umstände des Mordes an einer Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in Lwiw zu ermitteln.

Nach Angaben der Ukrajinska Prawda war es Parubiy. Auf ihn wurde fünf Mal geschossen.

Die Polizei schrieb, dass die Schießerei im Bezirk Sykhiv von Lwiw stattfand. Das Opfer starb an Ort und Stelle an den Folgen seiner Verletzungen.

Der Präsident hat bereits auf die Ermordung Parubijs reagiert.

** Selenskyjs direkte Rede*: „Innenminister Ihor Klymenko und Generalstaatsanwalt Ruslan Kravchenko haben soeben über die ersten bekannten Umstände des schrecklichen Mordes in Lwiw berichtet. Andrij Parubiy wurde getötet. Mein Beileid an seine Familie und Freunde.

Alle notwendigen Kräfte und Mittel sind an den Ermittlungen und der Suche nach dem Mörder beteiligt.“

Zur Information: Andrij Parubiy war Mitglied des Parlaments in 6-9 Konvokationen. In der 8. Konvokation war er Sprecher der Werchowna Rada.

Er wurde 1971 in der Region Lwiw geboren, machte seinen Abschluss an der Fakultät für Geschichte der Nationalen Iwan-Franko-Universität in Lwiw und absolvierte ein Aufbaustudium an der Nationalen Polytechnischen Universität Lwiw mit den Schwerpunkten Politikwissenschaft und Soziologie.

Im Jahr 1990 wurde er Abgeordneter des Lemberger Regionalrats und gründete 1991 zusammen mit Oleh Tyahnybok die Sozial-Nationale Partei der Ukraine.

Er war Kommandant der Selbstverteidigung auf dem Maidan.