Die Special Operations Forces haben den Startplatz von Schahed auf der Krim getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum 28. November haben Einheiten der Special Operations Forces einen Lager- und Startplatz für Angriffsdrohnen auf der vorübergehend besetzten Krim angegriffen.

Quelle: Kommando der Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „In der Nacht zum 28. November haben die Spezialeinheiten der Special Operations Forces erfolgreich das Lager- und Startgebiet für unbemannte Luftfahrzeuge vom Typ Schahed in der Nähe von Kap Chauda auf dem vorübergehend besetzten Gebiet der Autonomen Republik Krim angegriffen.“

Details: Die SSO fügte hinzu, dass die Russen das angegebene Gebiet im Süden der Krim ständig nutzen, um verschiedene Arten von Angriffsdrohnen auf die zivile Infrastruktur der Ukraine zu starten.