Der Generalstab bestätigt, dass russische Raffinerien und Öldepots getroffen worden sind

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Generalstab: Afip-Ölraffinerie, Uryupinsk-Öldepot und Ziele in den besetzten Gebieten und auf der Krim wurden getroffen.

Der Generalstab meldete einen erfolgreichen Angriff auf russische Ziele in der Nacht zum 14. Dezember, darunter die Ölraffinerie Afip, das Öldepot in Uryupinsk und eine Reihe von Zielen in den besetzten Gebieten.

Generalstab

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verteidigungskräfte die Einrichtungen der Afip-Ölraffinerie in der Region Krasnodar mit Explosionen und einem Brand getroffen haben.

Außerdem wurde das Öldepot Uryupinskaya in der Region Wolgograd getroffen.

Auch Einrichtungen und Ziele des Feindes in den vorübergehend besetzten Gebieten wurden getroffen, darunter zwei Stationen für elektronische Kampfführung, zwei Kontrollpunkte und eine Radarstation in der Region Donezk sowie ein Tor-M2 Boden-Luft-Raketensystem und ein Drohnenlabor in Saporischschja.

Darüber hinaus haben die Ukrainer auf der Krim zwei Treibstoff- und Schmierstofflager, die Radarstation Kasta-2E2 und die Radarstation 96L6E für die Luftabwehrsysteme S-300/S-400 getroffen.