Die Russen haben den Damm des Pechenyezhskoye Wasserreservoirs getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die zuständigen Dienste bewerten derzeit das Ausmaß der Schäden und arbeiten an der Beseitigung der Folgen des Angriffs.

Die russische Armee hat den Staudamm des Pechenyezhskoye-Stausees in der Region Charkiw getroffen. In der Gemeinde Pechenyezhsky wurde der Verkehr auf dem Damm vorübergehend eingestellt. Dies berichtete der Bürgermeister der Pechenezhsky-Siedlung, Alexander Gusarov, in Telegram

Seit 12:00 Uhr am 7. Dezember ist die Durchfahrt auf der Fahrbahn des Pechenyezhskaya-Damms vollständig gesperrt. Die Behörden fordern die Bürger auf, Ruhe zu bewahren und weitere Updates zu verfolgen.

„Wir bitten alle, sich in Sicherheit zu bringen und von Fahrten in Richtung des Staudamms abzusehen“, betonte ein örtlicher Beamter.

Die zuständigen Stellen bewerten das Ausmaß der Schäden und arbeiten daran, die Folgen des Streiks zu beseitigen.

Der Pechenezh-Stausee hat eine Fläche von 86,2 Quadratkilometern und erstreckt sich über 65 Kilometer Länge und eine Breite von 300 bis 3.000 Metern.

Die Tiefe des Stausees variiert zwischen 4,5 und 20 Metern und sein Einzugsgebiet erreicht 8400 Quadratkilometer. Der Stausee hat seinen Namen von dem benachbarten Dorf Pechenigi erhalten, das 60 km von Charkiw entfernt liegt.

Erinnern Sie sich daran, dass die Russen am Donnerstagabend, den 4. Dezember, die Gemeinde Chyhuyivka massiv angegriffen haben.