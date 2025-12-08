Selenskyj erwartet, dass Schritte zur Neuverteilung des mobilisierten Personals unternommen werden und kündigt weitere Entscheidungen an

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet, dass in der nächsten Woche Schritte unternommen werden, um sicherzustellen, dass die Entscheidung über neue Regeln für die Verteilung des Personals zwischen den Brigaden so schnell wie möglich funktioniert.

Quelle: Ansprache des Präsidenten

Direkte Rede: „Am Freitag habe ich auf der Stabssitzung eine äußerst wichtige Entscheidung, vor allem für die Kampfbrigaden an der Front, über die Verteilung des Personals, über die Personen, die den Brigaden beitreten, und über die Ausweitung der Ausbildung von Rekruten direkt in den Brigaden selbst genehmigt.

Ich hoffe wirklich, dass in der nächsten Woche alle notwendigen Schritte unternommen werden, damit dieses Verteilungsverfahren in der Realität so schnell wie möglich funktioniert.“

Einzelheiten: Selenskyj kündigte auch „andere Entscheidungen an, die unsere Armee stärken“.

Was dem vorausging: Bei einem Treffen der Stabschefs am 5. Dezember haben sie ein neues Verfahren zur Verteilung der Mobilisierten auf die militärischen Einheiten beschlossen. Von nun an wird jede Brigade jeden Monat eine bestimmte Anzahl von Mobilisierten erhalten.