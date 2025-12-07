Am Montag wird in einigen Gebieten leichter Regen und Nebel erwartet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am 8. Dezember wird es in der Ukraine etwas Regen und Nebel geben, meist bewölkt ohne nennenswerten Niederschlag. Details vom Ukrainischen Wetterdienst.

Am Montag, den 8. Dezember, wird in der Südukraine leichter Regen erwartet, in einigen Orten am Nachmittag und in den zentralen Regionen, sowie Nebel in den westlichen Regionen.

Quelle: Ukrainisches Hydrometeorologisches Zentrum

Einzelheiten: In der Ukraine ist es bewölkt. Ohne nennenswerte Niederschläge, nur im Süden des Landes, am Nachmittag in einigen Orten und in den zentralen Regionen wird es leichten Regen geben.

In den westlichen Regionen wird es in der Nacht und am Morgen Nebel geben.

Südost-, Ostwind, 7-12 m/s, im südöstlichen Teil stellenweise Böen von 15-20 m/s.

Die Temperaturen liegen nachts zwischen 2° C und 3° C, tagsüber bei 0-5° C; in Transkarpatien und im Süden des Landes nachts bei 1-6° C, tagsüber bei 4-9° C.

Keine nennenswerten Niederschläge in Kiew und in der Region. Winde aus Südost und Ost mit 5-10 m/s.

Temperatur in der Region nachts zwischen 2° und 3° Celsius, tagsüber 0-5° Celsius; in Kiew nachts um 0°, tagsüber 2-4° Celsius.