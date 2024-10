Das Main Intelligence Directorate meldete die Zerstörung eines russischen Tu-134 Militärtransportflugzeugs

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. Oktober ist eine Tu-134 des 117. militärischen Transportflugzeugregiments der russischen Streitkräfte auf dem Militärflugplatz Orenburg-2 in Brand geraten. Dies wurde am Morgen vom Verteidigungsnachrichtendienst der Ukraine gemeldet

Dies teilte der ukrainische Verteidigungsnachrichtendienst am Morgen mit.

Nach Angaben des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine brach auf dem russischen Militärflugplatz Orenburg-2, auf dem die Tu-134 stationiert war, ein verheerendes Feuer aus.

Diese Flugzeuge sowjetischer Bauart werden vor allem für den Transport der Führung des russischen Verteidigungsministeriums eingesetzt.

Zuvor, in der Nacht des 10. Oktober, griffen Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes, des Hauptnachrichtendienstes und der Spezialeinheiten den Flugplatz Chanskaja in Adygea an. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich 57 russische Kampf- und Trainingsflugzeuge und Hubschrauber gleichzeitig auf dem Flughafen. Darunter waren Su-34, Su-35 und Mi-8. Ebenfalls in dieser Nacht haben Drohnen des ukrainischen Sicherheitsdienstes, des Hauptnachrichtendienstes, der ukrainischen Streitkräfte und der Spezialeinheiten ein Lagerhaus von Shahed in der Nähe von Eisk getroffen.