Selenskyj hat Terekhov einen Auftrag erteilt: Er besucht die Schauplätze von Anschlägen und sichert die Widerstandsfähigkeit von Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, den Orden „Für Mut“, II Klasse, verliehen.

Quelle: Website des Präsidenten

Einzelheiten: Am Tag der kommunalen Selbstverwaltung unterzeichnete Selenskyj ein Dekret über die Verleihung staatlicher Orden an Führungskräfte und Mitarbeiter der Kommunalverwaltung.

Wörtlich: „Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terekhov, wurde mit dem Orden „Für Mut“ der zweiten Klasse ausgezeichnet.

Er besucht ständig persönlich die Orte der russischen Angriffe. Trotz der Angriffe auf die Einrichtungen des Energiesystems hat sich die Stadt auf die Heizperiode in diesem Winter vorbereitet. Ihor Terekhov hat dafür gesorgt, dass Charkiw dank des Zusammenhalts der Bevölkerung, der effektiven Zusammenarbeit der lokalen Behörden mit der regionalen Militärverwaltung und der Regierung sowie der internationalen Unterstützung, die für den Wiederaufbau nach dem Krieg wichtig ist, widerstandsfähig ist.“

Einzelheiten: Terekhov ist der einzige Bürgermeister einer Großstadt, der in dem Dekret erwähnt wird.