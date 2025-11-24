Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes hat die Fälschungen der Russen über Budanows Konto dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Rospropaganda verbreitet die Fälschung, dass das X-Konto von Kyrylo Budanow auf dem Territorium der Russischen Föderation erstellt wurde.

Die Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine (Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defence of Ukraine) hat behauptet, dass falsche Informationen über das Konto des Leiters der Hauptdirektion des Nachrichtendienstes des Verteidigungsministeriums der Ukraine, Kyrylo Budanow, verbreitet wurden.

Laut der offiziellen Facebook-Seite der Hauptnachrichtendirektion spielt die russische Propaganda einen weiteren Informationsangriff und behauptet, dass Kyrylo Budanows Konto auf der Plattform X angeblich auf russischem Territorium erstellt wurde.

Um diese haltlosen Behauptungen zu bestätigen, werden angebliche Screenshots verwendet, die eigens im Rahmen der Informationskampagne erstellt wurden und fiktive Daten über den Ort der Registrierung des Kontos enthalten.

„Dies sind völlig falsche Informationen, die alle Anzeichen einer Informationskampagne aufweisen, die darauf abzielt, die Führung der Hauptverwaltung für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine zu diskreditieren“, so die Hauptverwaltung für Nachrichtendienste.

Das einzige offizielle Konto von Kyrylo Budanow auf der Plattform X ist unter dem angegebenen offiziellen Link verfügbar.

„Wir bitten Sie dringend, die Informationshygiene aufrechtzuerhalten, nicht auf Fälschungen hereinzufallen und nur Informationen aus offiziellen Quellen und von Sprechern der Hauptdirektion für Nachrichtendienste des Verteidigungsministeriums der Ukraine zu vertrauen“, mahnte der militärische Geheimdienst.