Die Ukrainer haben in einem Monat mehr als 8.000 neue Autos gekauft: für welche Modelle sich Unternehmen und Haushalte entscheiden

Im November wurde der ukrainische Fuhrpark um etwa 8,3 Tausend neue Personenkraftwagen aufgestockt. Davon wurden 71% von Privatkunden und 29% von juristischen Personen gekauft.

Dies geht aus den Daten von Ukrautoprom hervor.

Es heißt, dass im Vergleich zum November 2024 die Verkäufe von neuen Personenkraftwagen im privaten Segment des Automarktes um 84% und im Unternehmenssegment um 17% gestiegen sind.

Laut der Studie bevorzugten private Käufer beim Kauf neuer Pkw die folgenden Modelle:

1. BYD Leopard 3 – 363 Einheiten;

2. VOLKSWAGEN ID.UNYX – 288 Einheiten;

3. BYD Song Plus – 280 Einheiten;

4. TOYOTA RAV-4 – 252 Einheiten;

5. BYD Sea Lion 06 – 219 Einheiten.

Gleichzeitig waren die juristischen Personen am meisten gefragt:

1. RENAULT Duster – 399 Einheiten;

2. FIAT Titano – 151 Einheiten;

3. SKODA Octavia – 96 Einheiten;

4. TOYOTA Land Cruiser Prado – 88 Einheiten;

5. SKODA Kodiaq – 77 Einheiten.

Zur Erinnerung:

Im Oktober wurden fast 7,8 Tausend neue Personenkraftwagen in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Davon wurden 71% an Privatkunden verkauft und 29% wurden von juristischen Personen gekauft.

Die größten regionalen Märkte für neue Personenkraftwagen in der Ukraine waren im Oktober die Stadt Kiew, die Regionen Kiew, Dnipro, Charkiw und Odessa.