Die Russen haben die Ukraine mit 149 UAVs angegriffen, von denen 131 zerstört wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Seit dem Abend des 7. Dezember haben die Russen die Ukraine mit 149 Schahed-, Gerbera- und anderen Typen von Angriffsdrohnen angegriffen. 131 Drohnen wurden zerstört, aber es gab auch Treffer.

Quelle: .* Luftwaffe in den Streitkräften der Ukraine in Telegram

Wörtlich aus der Luftwaffe: .* „Ab 09:00 Uhr hat die Luftabwehr 131 feindliche Schahed, Gerbera und andere Arten von Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen/unterdrückt. Es wurden 16 Kampfdrohnen an 11 Orten getroffen, und die abgeschossenen Drohnen fielen (Wrackteile) an 4 Orten.“

Lesen Sie mehr: .* Die Luftwaffe fügte hinzu, dass die Angreifer Drohnen aus den russischen Städten Brjansk, Orel, Kursk, Primorsko-Achtarsk, Millerowo sowie aus dem vorübergehend besetzten Donezk und Kap Chauda auf der Krim abfeuerten.

Es wird darauf hingewiesen, dass etwa 90 aller Drohnen Kampfdrohnen vom Typ Schahed waren.

Der Luftangriff wurde von Luftstreitkräften, Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.