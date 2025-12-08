Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Diese Woche, am Dienstag, den 9. Dezember, wird der UN-Sicherheitsrat eine öffentliche Sitzung zur Ukraine abhalten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf die APA.

Nach Angaben des Pressedienstes der Ständigen Vertretung Sloweniens bei den Vereinten Nationen wird die Sitzung um 10:00 Uhr Ortszeit (17:00 Uhr Kiewer Zeit) beginnen.

Nach den vorliegenden Informationen wurde die Initiative zur Abhaltung des Treffens von Dänemark, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Griechenland und Südkorea auf der Grundlage des nationalen Aufrufs Sloweniens unterstützt.

Es ist auch erwähnenswert, dass Slowenien im Dezember die Präsidentschaft des Sicherheitsrates innehat.

