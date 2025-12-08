Die Russen haben im Laufe des Tages 615 Angriffe auf die Region Saporischschja geflogen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die russischen Aggressoren führten 27 Luftangriffe auf Razumivka, Orechiw, Gulyaypol, Zheleznodorozhnyzhnoye, Ternuvatoye, Novoandreyevka und Rozhdestvenska durch.

Sechs Menschen wurden durch feindliche Angriffe auf die Bezirke Saporischschja und Polohivka verwundet. Dies berichtete der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Saporischschja, Ivan Fedorow.

Ihm zufolge haben die Angreifer im Laufe des Tages 615 Angriffe auf 20 Siedlungen der Region Saporischschja durchgeführt.

Die Russen führten aus:

27 Luftangriffe auf Razumovka, Orechiw, Gulyaypol, Zheleznodorozhnozhny, Ternuvatnoye, Novoandreyevka und Rozhdestvenska; 236 Artillerieschläge wurden auf dem Gebiet von Stepnogorsk, Primorsky, Stepovoye, Orechiw, Gulyaypol, Shcherbakov, Novoandreyevka, Novodanilovka, Malaya Tokmachka, Charivne, Belogorye, Varvarovka, Zelenoye und Sladkoye durchgeführt; 346 UAV s verschiedener Modifikationen (meist FPV ) griffen Kushugum, Belenkoye, Stepnogorsk, Primorskoye, Stepovoye, Gulyaypol, Shcherbaki, Novoandreyevka, Novovodanilovka, Malaya Tokmachka, Charivne, Belogorie, Varvarovka, Zelenoye, Sladkoye an; 6 Angriffe mit Mehrfachraketenwerfern erfolgten auf dem Gebiet von Razumivka, Gulyaypol, Varvarovka und Zelenoye. „Es gab 27 Berichte über Schäden an Häusern, Autos und Infrastruktur“, fasst Fedorow zusammen.

Wie wir bereits berichteten, griffen russische Drohnen am Abend des 25. November Saporischschja und die Region an. Zunächst wurde über Schäden an vier mehrstöckigen Häusern sowie vier Opfer berichtet. Später stieg die Zahl der Verletzten auf 12.