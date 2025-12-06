Mehr als 600 Ziele neutralisiert: Die Luftwaffe zeigt, wie sie einen russischen Nachtangriff abgewehrt hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In der Nacht zum 6. Dezember starteten die Russen einen weiteren kombinierten Angriff auf die Ukraine. Der Feind feuerte mehr als 700 Drohnen und Raketen ab, aber die Luftverteidigungskräfte schossen die große Mehrheit der feindlichen Ziele ab.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine.

„Gefechtseinsatz am 6. Dezember 2025. Die Luftverteidigung hat mehr als 600 Luftziele abgeschossen/unterdrückt. Halten wir den Himmel frei! Glücklicher Tag der Streitkräfte der Ukraine“, heißt es in der Erklärung.

Das Militär zeigte insbesondere Aufnahmen, wie die Luftverteidigungskräfte bei der Beseitigung feindlicher Luftziele arbeiteten. Es wurden auch Flugzeuge eingesetzt, um die Ziele abzuschießen. Nach dem Filmmaterial zu urteilen, wurden F-16s eingesetzt.

Beschuss der Ukraine in der Nacht zum 6. Dezember