Bus stürzte in der Region Vorkarpaten um: ein Toter, 13 Verletzte, darunter Kinder

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Im Bezirk Kalush ist ein Bus umgekippt: 1 Person starb, 8 wurden verletzt, darunter ein Kind.

Am Nachmittag des 28. Dezember stürzte im Bezirk Kalush in der Region Iwano-Frankiwsk ein Bus um: ein Mann kam dabei ums Leben und 13 Menschen wurden verletzt, darunter zwei Kinder.

class=MsoNoSpacing* Staatlicher Notdienst der Ukraine, Regionalpolizei Iwano-Frankiwsk

class=MsoNoSpacing* Der SES meldet 5 Verletzte, darunter ein Kind.

Zwischen den Dörfern Nadiiv und Rakiv rutschte ein Bus in einen Graben und kippte auf die Seite. An Bord befanden sich 30 Passagiere und 2 Fahrer.

Let isLoadEmbed2616 = false

If(!isLoadEmbed2616) { let node = document.getElementById(‚embed-2616‘) oemb.process(node, ‚https://www.facebook.com/reel/1238770448066690‘) isLoadEmbed2616 = true; }

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntag gegen 13:00 Uhr in dem Dorf Rakiv in der zusammengeschlossenen Gebietskörperschaft Broshniv-Osadska. Eine Person ist an den Folgen des Unfalls gestorben.

Nach Angaben der Polizei gab es um 14:30 Uhr acht Opfer, die unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten und in medizinische Einrichtungen gebracht wurden.

Das Ermittlungsteam der Polizei, die Rettungskräfte und die Sanitäter sind am Unfallort im Einsatz. Die Polizeibeamten sind dabei, die Umstände und Ursachen des Unfalls zu ermitteln.

*:* Später meldete der staatliche Notdienst, dass mindestens 13 Menschen, darunter 2 Kinder, bei dem Busunfall verletzt wurden.

Sie gaben an, dass ein 1964 geborener Mann gestorben ist.