Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Europa zum dreißigsten Jahrestag des Vertrags von Maastricht gratuliert, der „den Grundstein für die moderne europäische Einheit legte“. Außerdem sagte das Staatsoberhaupt, er sei zuversichtlich: Die Ukraine werde Europa stärker machen. Das sagt er in seiner neuen Abendansprache für den 1. November.

„Wir arbeiten so aktiv wie möglich, damit unserem Beitritt zur Europäischen Union nichts mehr im Wege steht. Und ich bin mir auch sicher, dass, egal wie sich die Dinge in der Welt, bei unseren anderen Partnern, in Amerika und anderswo entwickeln, die Einheit immer siegen wird. Einigkeit, nicht Spaltung. Einigkeit, nicht Aufrufe zur Selbstisolierung“, betonte der ukrainische Staatschef.

Er dankte der Ukraine auch für ihre Hilfe, „für gemeinsame Aktionen zur Verteidigung unserer europäischen Werte“.

Darüber hinaus dankte der Präsident unseren Verteidigern des Himmels – den Soldaten der mobilen Feuerkräfte, den ukrainischen Piloten und Soldaten der Flugabwehrraketen, allen Einheiten, die russische Flugzeuge, Raketen und Drohnen zerstören.

Ihm zufolge hat er und mehrere wichtige Treffen abgehalten und „wie immer den Selektor: Militär, Geheimdienst, Beamte, die für die Situation in den Regionen verantwortlich sind“.

Wir erinnern uns, Wolodymyr Selenskyj erklärte, was die Friedensformel bewirken kann. Trotz der Tatsache, dass ein Krieg nicht wie ein anderer ist, kann und sollte die Friedensformel universell sein, sagte der Präsident.