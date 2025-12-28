Russland beschießt erneut Heizkraftwerk in Cherson: erhebliche Schäden, ein Verletzter

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Russische Truppen haben erneut ein lokales Wärmekraftwerk in Cherson mit Artillerie beschossen und dabei erheblichen Schaden angerichtet.

Dies teilte der Chef der Naftohas-Gruppe Serhij Koretsky mit.

„Die Russen haben heute erneut ein Wärmekraftwerk in Cherson mit Artillerie beschossen“, sagte er.

Infolge des Beschusses wurde eine Mitarbeiterin des Kraftwerks verwundet und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie medizinisch versorgt wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass das KKW erhebliche Schäden erlitten hat und die Beseitigung der Folgen des Beschusses im Gange ist.

„Das Heizkraftwerk Cherson war die einzige Wärmequelle für Zehntausende von Wohnungen in der Stadt. Der Feind greift das Kraftwerk fast jeden Tag an“, sagte Koretsky.

Um es kurz zu machen:

Am Abend des 27. Dezember griffen russische Streitkräfte zivile Objekte in Odessa mit Angriffsdrohnen an, berichtete die regionale Staatsanwaltschaft.