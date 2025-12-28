Selenskyj ist bereits in Miami: Nach dem Treffen mit Trump wird er mit führenden EU-Politikern sprechen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich am 28. Dezember um 20:00 Uhr (Kiewer Zeit) mit US-Präsident Donald Trump treffen. Es sind gemeinsame Erklärungen der Präsidenten und ein Telefongespräch mit den europäischen Staats- und Regierungschefs geplant.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers des ukrainischen Präsidialamtes, Serhij Nikiforov, gegenüber den Medien.

Nach Angaben des Sprechers werden Selenskyj und Trump vor Beginn der Gespräche eine gemeinsame Erklärung abgeben. Um 21:00 Uhr Kiewer Zeit werden Selenskyj und Trump außerdem ein gemeinsames Telefongespräch mit europäischen Staats- und Regierungschefs führen.

Es ist noch nicht bekannt, welche europäischen Staats- und Regierungschefs an diesem Gespräch teilnehmen werden. Über dieses Thema wird noch verhandelt.

*:*. Präsident Selenskyj sagte, er habe während seines Aufenthalts in Florida ein ausführliches Telefongespräch mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer geführt.

„Wir haben über die Vorbereitungen für das Treffen mit Präsident Trump gesprochen sowie über alle unsere Kontakte mit europäischen Partnern. Ich habe ihn über die Lage an der Front und die Folgen der russischen Angriffe informiert. Wir wissen die Unterstützung Großbritanniens zu schätzen. Wir werden in Kontakt bleiben!“, schrieb er.