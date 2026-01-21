Trukhanov wurde aus dem Hausarrest entlassen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ehemalige Bürgermeister von Odessa hat die vorbeugende Maßnahme in persönliches Engagement umgewandelt und die elektronische Fußfessel entfernt.

Das Petschersky-Bezirksgericht in Kiew hat die Zwangsmaßnahme gegen den ehemaligen Bürgermeister von Odessa, Gennady Trukhanov, im Fall von amtlicher Fahrlässigkeit von Hausarrest rund um die Uhr auf persönliche Verpflichtung umgestellt. Darüber berichtet Suspilne am Mittwoch, den 21. Januar.

Es wird darauf hingewiesen, dass der ehemalige Bürgermeister von Odessa auch das elektronische Armband entfernt hat.

Wir werden daran erinnern, dass die Strafverfolgungsbehörden den Verdacht der amtlichen Fahrlässigkeit Trukhanov und Beamte der Stadt Odessa Rat und Versorgungsunternehmen wegen des Todes von neun Menschen als Folge der Überschwemmungen 30 September 2025 angekündigt.

Die Untersuchung ergab, dass Trukhanov seine Pflichten nicht ordnungsgemäß erfüllt und es versäumt hat, das ordnungsgemäße Funktionieren der städtischen Versorgungsbetriebe sicherzustellen.

Am 31. Oktober 2025 verhängte das Kiewer Bezirksgericht Petschersk gegen den ehemaligen Bürgermeister von Odessa eine Präventivmaßnahme in Form von Hausarrest rund um die Uhr, während er ein elektronisches Armband trug.