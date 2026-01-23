Orban reagierte auf Selenskyjs "hinterhältige Beleidigung für Wiktor"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der ungarische Ministerpräsident nannte die Worte des ukrainischen Staatschefs „sorgfältig ausgewählte beleidigende Ausdrücke“.

Der ungarische Ministerpräsident Wiktor Orban hat sich über die Worte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Davos über „einen Schluck für Wiktor“ empört. Die entsprechende Erklärung veröffentlichte Orban am Donnerstag, den 22. Januar auf der Plattform X.

In seinem Posting warf Orban Selenskyj vor, angeblich nicht willens oder nicht in der Lage zu sein, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Der ungarische Ministerpräsident bezeichnete die Worte des ukrainischen Führers außerdem als „sorgfältig gewählte beleidigende Ausdrücke“.

Zugleich bekräftigte Orban, dass Ungarn der Ukraine keine militärische Hilfe leisten werde. Er versicherte jedoch, dass die Ukrainer weiterhin mit Strom- und Treibstofflieferungen sowie mit ungarischer Unterstützung für Flüchtlinge rechnen können.

Abschließend sagte der ungarische Ministerpräsident, dass die Zeit alles zurechtrücken wird und jeder das bekommt, was er verdient.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Selenskyj am 22. Januar während einer Rede in Davos sagte, dass „jeder Wiktor, der auf Kosten Europas lebt und gleichzeitig seine Interessen verrät, eine Ohrfeige verdient“, wobei er auf Orban anspielte.