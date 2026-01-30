Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte erklären, dass die Meldung über die Übernahme der Ortschaft Zlagoda an der Grenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja durch die russischen Invasoren nicht der Wahrheit entspricht.

class=„MsoNormal“:* Sprecher der Verteidigungskräfte des Südens Vladislav Voloshin in einem Kommentar gegenüber „Ukrinform“, 110. separate mechanisierte Brigade namens Mark Bezruchko in Telegram

Direktes Zitat von Woloschin: „Einige unserer Quellen haben unbestätigte Informationen verbreitet, dass die Ortschaft Zlagoda an der Grenze zwischen den Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja unter die Kontrolle der Russen gefallen sei.“

class=„MsoNormal“:* Nach Angaben des Offiziers halten die ukrainischen Streitkräfte weiterhin ihre Positionen in dieser Ortschaft.

„Diese Informationen entsprechen nicht der Wahrheit, unsere Soldaten befinden sich in der Ortschaft und halten dort unsere Stellungen“, betonte der Sprecher.

Voloshin versichert, dass die Einheiten über eine stabile Kommunikation und Logistik verfügen.

Wörtlich 110. OMBr: „In der Region Zlagoda finden täglich heftige Kampfhandlungen statt. Die Einheiten der 110. Brigade halten ihre Stellungen, verhindern das Vorrücken des Feindes und vernichten systematisch den Angreifer.“

Vorgeschichte: Das Analyseprojekt DeepState berichtete, dass die russische Armee das Dorf Zlagoda (bis 2024 Pershotravneve) in der Region Dnipropetrowsk besetzt habe.