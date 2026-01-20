Selenskyj nannte die Bedingung für ein Treffen mit Trump

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Treffen mit der amerikanischen Seite sollten immer mit Konkretisierungen enden, sagte der Präsident.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hält sich derzeit in Kiew auf, das einen massiven russischen Angriff erlitten hat. Die Bedingung für eine Reise ins schweizerische Davos und ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump ist das Vorliegen von konkreten Ergebnissen. Das sagte der Staatschef am Dienstag, den 20. Januar, in einem Online-Gespräch mit Journalisten.

Auf die Frage nach einem möglichen Treffen mit Trump in Davos sagte er, er bleibe vorerst in Kiew, weil er prüfen wolle, „wie die Aufgaben zur Stärkung von Heizung und Energie in mehreren unserer Regionen erfüllt wurden“.

„Wenn die Dokumente fertig sind, werden wir ein Treffen abhalten und eine Reise unternehmen. Wenn es Energiepakete gibt, oder sogar ein Treffen und eine Entscheidung über zusätzliche Luftverteidigung, werde ich sicherlich reisen. Aber im Moment habe ich eine Herausforderung in der Ukraine, und es ist sehr wichtig für mich, alle Dienste zu koordinieren“, sagte Selenskyj.

Er fügte hinzu, dass „die Treffen mit Amerika immer mit konkreten Ergebnissen enden sollten, um die Ukraine zu stärken oder sich dem Ende des Krieges zu nähern, und wenn die Dokumente fertig sind, werden wir uns treffen.“

Dem Präsidenten zufolge gibt es jetzt Signale aus dem Team von Davos, dass das Dokument über die Wiederherstellung der Ukraine fast fertig ist.

Zuvor hatte der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, Rustem Umjerow, erklärt, dass die Verhandlungen mit den US-Vertretern in dieser Woche in Davos fortgesetzt werden.

Im Gegenzug behauptete Trump, dass er sich mit Selenskyj in Davos treffen würde, wenn er dort wäre.