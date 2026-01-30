Die Europäische Investitionsbank wird Mittel für den ukrainischen Energiesektor umverteilen – Kuleba

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird die Mittel im Rahmen des laufenden UMIP-Programms umverteilen, wodurch die Finanzierung für die Sanierung des Energiesystems erhöht werden kann.

Dies gab der Minister für Gemeinde- und Territorialentwicklung Olexij Kuleba nach einem Treffen mit Matteo Rivellini, dem Leiter der Abteilung für Investitionen in der Ukraine der EIB, bekannt.

Die Umverteilung der Mittel wird den Kauf von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und Heizungsausrüstung sowie die Unterstützung der Arbeit der Wasserversorgungsunternehmen ermöglichen. Die Beschaffungen werden nach vereinfachten Verfahren durchgeführt.

Darüber hinaus wird das Programm den Regionen mit den größten Schäden im Energiesektor Vorrang einräumen.

„Der nächste Schritt ist die Ausarbeitung eines gemeinsamen Memorandums, das wir auf dem Ukraine-EU-Gipfel in Brüssel im April unterzeichnen wollen“, erklärte Kuleba.

„Dii“ hat mit der Annahme von Anträgen im Rahmen des Programms „SvitloDim“ für den Kauf von Generatoren für Mehrfamilienhäuser bei längeren Stromausfällen begonnen.