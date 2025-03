Die Tariferhöhung für Ukrsalisnyzja ist ein Schlag für die Investitionsattraktivität der Ukraine, sagt ein Experte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Unternehmen brauchen klare Begründungen für die Festlegung der Tarife, da sowohl die Planung als auch die Investitionsattraktivität der Ukraine davon abhängen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf einen Kommentar von Ivan Usa, Chefberater am Nationalen Institut für Wirtschaftsstudien.

„Natürlich ist es notwendig, die Zölle deutlich zu machen und zu erklären, warum sie so sind. Das liegt daran, dass es sich um ein natürliches Monopol handelt, so dass es keine Ansprüche an den Staat gibt. Daher sollte die Regierung verstehen, dass die Unangemessenheit der Tarife des Staatsmonopols sich negativ auf die Haltung der Investoren gegenüber der Ukraine auswirken wird, die verstehen werden, dass diese unangemessenen Tarife zu Klagen führen können, was wahrscheinlich nicht zur guten Arbeit von Ukrsalisnyzja beiträgt“, sagte der Experte.

Er betonte auch, dass es für Unternehmen schwierig ist, unter den derzeitigen Bedingungen zu arbeiten. Um sie nicht umzubringen, ist es daher notwendig, die Höhe der Zölle abzuwägen, die auf die Unternehmen abgewälzt werden und die es ihnen sehr schwer machen, zu arbeiten.

„Um unser Potenzial nicht zu verlieren, sollte die Regierung den Zusammenhang zwischen der Entwicklung der Wirtschaft des Landes, zu der auch die Unternehmen gehören, und den Zöllen, die die Monopole den Exporteuren auferlegen, berücksichtigen. Investoren werden nicht in Dinge einsteigen, die nicht klar sind. Daher wirkt sich dies natürlich negativ auf das Image des Staates und das Interesse an Investitionen in die ukrainische Wirtschaft aus“, so Usa abschließend.