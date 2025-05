Wird die Tschechische Republik ihr Militär in die Ukraine schicken? Pavel verrät die Details

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Einsatz des tschechischen Militärs in der Ukraine ist aufgrund des fehlenden Friedensabkommens noch nicht ausgeschlossen. Über die Präsenz des Kontingents wird im Einvernehmen mit dem ukrainischen Staat entschieden werden.

Nach Angaben von RBK Ukrajina sagte der tschechische Präsident Petr Pavel dies während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

„Was die Stationierung von Friedenstruppen auf dem Territorium der Ukraine betrifft. Darüber können wir noch nicht sprechen, da es noch kein Friedensabkommen gibt“, sagte Pavel.

Der tschechische Präsident betonte, dass es keine konkreten Diskussionen darüber gibt, welche militärischen Kräfte und welche Länder in der Ukraine eingesetzt werden könnten.

„Es ist schwierig, etwas Konkretes über das Mandat zu sagen. Es liegt an den einzelnen Staaten zu entscheiden, wen und wie viele Truppen sie entsenden werden“, sagte der tschechische Präsident.

Er betonte, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist, der die Entsendung ausländischer Truppen auf sein Territorium genehmigen wird, wenn der Frieden erreicht ist. Jetzt können die westlichen Partner nur darüber diskutieren, welche Art von Unterstützung sie Kiew gewähren können.

„Wir haben gerade über die Garantien gesprochen, die wir bieten können, entweder politisch oder in Kombination. Ich bin überzeugt, dass eine Kombination von Garantien – wirtschaftlich, politisch und militärisch – ein ausreichendes Maß an Sicherheitsgarantien für die Ukraine sein wird“, so Pawel abschließend.

Militärisches Kontingent in der Ukraine