Die EU will die Preisobergrenze für russisches Öl einfrieren, damit die Preise nicht über den Iran in die Höhe schnellen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Europäische Union erwägt eine vorübergehende Aussetzung der Preisobergrenze für russisches Öl, während der Krieg im Nahen Osten bereits im vierten Monat andauert.
Dies berichtet die Agentur Bloomberg unter Berufung auf Quellen.
Im vergangenen Jahr führte die Union einen dynamischen Mechanismus ein, wonach die Preisobergrenze alle sechs Monate automatisch überprüft und auf ein Niveau festgelegt wird, das 15 % unter dem durchschnittlichen Marktpreis für russisches Urals-Öl liegt. Der aktuelle Schwellenwert beträgt 44,10 US-Dollar pro Barrel, und seine Überprüfung soll noch in diesem Sommer stattfinden.
Gemäß den Bedingungen der Preisobergrenze ist es europäischen Unternehmen untersagt, Dienstleistungen – insbesondere Versicherungen und Transport – für Öl zu erbringen, das über dem festgelegten Schwellenwert verkauft wird.
Die Ölpreise sind aufgrund des Konflikts mit dem Iran und der faktischen Sperrung der Straße von Hormus stark angestiegen. Eine nächste Überprüfung der Obergrenze im Juli würde diese wahrscheinlich auf mindestens 65 US-Dollar anheben – über die bisherige, von den G7-Staaten festgelegte Schwelle von 60 US-Dollar hinaus.
Ein Einfrieren würde die Preisobergrenze auf dem aktuellen Niveau belassen. Zu den weiteren Optionen, die in Betracht gezogen werden, gehört die Aussetzung dynamischer und automatischer Erhöhungen bis zum Jahresende.
Dieser Schritt könnte Teil eines neuen EU-Sanktionspakets werden – des 21. seit Beginn der groß angelegten Invasion Russlands in der Ukraine im Jahr 2022.
Die EU strebt an, die Vorbereitungen abzuschließen und das neue Maßnahmenpaket Anfang Juni offiziell vorzuschlagen. Die Botschafter der Mitgliedstaaten wurden letzte Woche über die Pläne informiert.
Forumsdiskussionen
lev in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Fahre am Sonntag nach Lwiw und will noch am späten Abend einreisen. Hat da jemand Erfahrung wegen der Wartezeiten und ist dann die Weiterfahrt wegen der Sperrstunde nicht möglich ?“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Montag letzte Woche 11 Uhr, komplett, von Schranke zu Schranke in 21 Minuten, optimal. Ansonsten für diesen Zeitpunkt 30 bis max 40 Minuten einplanen“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Ich schau immer bei ... ... , finde es nicht schlecht, liegt meiner Meinung nach nie KRASS daneben, DIE gemeldeten Zahlen kann man zumindest für eine seriöse Entscheidungsfindung heranziehen.“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Hallo Handrij, Bin letzten Freitag am Abend um 22 Uhr ausgereist. In 40 Minuten total, am Freitag! Ich schildere nochmals den Ablauf, damit der optimale Ablauf nachvollziehbar wird. Ankunft vor dem Grenzübergang,...“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“