Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In vielen Siedlungen gibt es derzeit kein Wasser aus den Hähnen, und die Fässer für die Lieferung sind gefroren oder leer.

Der Frost hat die Situation der Wasserversorgung in den besetzten Gebieten der Region Donezk verschlimmert, so dass ganze Stadtteile keinen Zugang zu Trinkwasser haben. Dies berichtet das Zentrum für die Bekämpfung von Desinformation des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine.

Es wird festgestellt, dass in vielen Siedlungen kein Wasser mehr aus den Wasserhähnen kommt und die Fässer für die Lieferung eingefroren oder leer sind. Gleichzeitig haben ganze Stadtteile von Großstädten keinen Zugang zu Trinkwasser mehr.

Das kalte Wetter hat zu der Wasserkrise noch weit verbreitete Notstromausfälle und Heizungsprobleme hinzugefügt.

Es wird berichtet, dass städtische Infrastrukturen, die jahrelang „auf Notbetrieb“ liefen, unter winterlichen Bedingungen einfach nicht mehr funktionierten. Der Grund für diese Probleme ist systemisch. In den Jahren der russischen Besatzung hat nie eine umfassende Modernisierung der Wasserleitungen oder anderer kommunaler Systeme stattgefunden. Die Netze wurden Punkt für Punkt zusammengeflickt, ohne Investitionen oder strategische Entscheidungen

Die KPD fügte hinzu, dass Russland die eroberten Gebiete nicht als Lebensraum für die Menschen betrachtet, sondern nur als Mittel, um seine militärischen und politischen Ziele zu erreichen.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Besatzungs-„Behörden“ in den Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja das Recht erhalten haben, die Wohnungen von Ukrainern, die vor dem Krieg geflohen sind, bis 2030 zu beschlagnahmen.