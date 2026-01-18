Ukrenerho hat die Abschaltung für Montag bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Massive russische Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen seien der Hauptgrund für die verhängten Einschränkungen, so der Energiesektor, betonte das Unternehmen.

Am Montag werden in allen Regionen der Ukraine Einschränkungen für den Stromverbrauch gelten. Dies wurde von Ukrenerho am Sonntag, den 18. Januar berichtet.

Wie bereits erwähnt, wird es stündliche Stromausfälle für Haushaltskunden und Strombeschränkungen für Industriekunden und Unternehmen geben.

Der Grund für die Einführung der Beschränkungsmaßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

Ukrenerho betonte, dass sich Zeitpunkt und Umfang der Einschränkungen ändern können. Gleichzeitig werden aktuelle Informationen über die Abschaltungen auf den offiziellen Seiten von Ukrenerho veröffentlicht.

Das Unternehmen erinnerte auch an die Notwendigkeit eines sorgfältigen Stromverbrauchs.

Erinnern Sie sich, dass sich die Situation im Energiesystem am 9. Januar drastisch verschlechtert hat. Damals feuerten die Russen vom Schießplatz Kapustin Yar in der Region Lwiw eine Rakete namens Orjoshnik ab und griffen Kiew massiv mit Raketen und Drohnen an. Vier Menschen starben und 26 wurden verletzt. In der Hauptstadt waren Hunderttausende von Einwohnern ohne Licht, Wärme und Wasser.

Insgesamt waren mehr als 1.000 Siedlungen in der Ukraine an diesem Tag aufgrund des russischen Beschusses und des schlechten Wetters ohne Licht.