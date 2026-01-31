Die Verluste Russlands zum Stand vom 31. Januar wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Das ukrainische Militär hat fast 800 Einheiten russischer Technik zerstört, darunter fünf Panzer, Luftabwehrsysteme und Raketenwerfer.

In den vergangenen 24 Stunden hat die russische Besatzungsarmee an der Front in der Ukraine 880 Soldaten verloren, die getötet oder verwundet wurden. Dies teilte der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine in einem Lagebericht am Samstagmorgen, dem 31. Januar, mit.

Es wird angegeben, dass die Gesamtverluste des Aggressorlandes Russland seit Beginn der groß angelegten Invasion schätzungsweise 1.239.590 Menschen betragen.

Weitere Verluste Russlands seit Kriegsbeginn: