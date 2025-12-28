IAEA: Ukraine und Russland stellen Feuer auf dem Gebiet des Atomkraftwerks Saporischschja ein

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach einem von der IAEO vermittelten Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland haben die Reparaturarbeiten an einer Stromleitung in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja begonnen.

Nach einem weiteren lokalen Waffenstillstand zwischen der Ukraine und Russland, der von der IAEO vermittelt wurde, haben die Reparaturarbeiten an einer Stromleitung in der Nähe des von Russland besetzten Kernkraftwerks Saporischschja begonnen.

Quelle: IAEO

Wörtlich: „In der Nähe des ukrainischen Kernkraftwerks Saporischschja haben nach einem weiteren lokalen Waffenstillstand kritische Reparaturen an einer Übertragungsleitung begonnen. Ein IAEA-Team überwacht die Reparaturen, die voraussichtlich mehrere Tage dauern werden, als Teil der laufenden Bemühungen, einen nuklearen Unfall während eines militärischen Konflikts zu verhindern.“

Einzelheiten: IAEO-Generaldirektor Grossi dankte beiden Seiten für die Zustimmung zu diesem neuen vorübergehenden „Zeitfenster der Ruhe“, um die Stromübertragung zwischen den Umspannwerken des KKW Saporischschja und dem Wärmekraftwerk Saporischschja wiederherzustellen.