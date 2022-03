Die Stadt Mykolajiw feierte den Jahrestag ihrer Befreiung von den Nazi-Besatzern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am Montag, dem 28. März, feierte Mykolajiw den 78. Jahrestag der Befreiung der Stadt von den Nazi-Besatzern. In der Gedenkstätte wurden zu Ehren von 68 Fallschirmjägern Blumen niedergelegt. Dies wurde auf der Website der staatlichen Regionalverwaltung Mykolajiw/OVA mitgeteilt.

Das Gedenken an die Gefallenen des Zweiten Weltkriegs wurde vom Leiter der regionalen Militärverwaltung von Mykolajiw, Witalij Kim, dem ersten stellvertretenden Leiter der OVA Mykolajiw, Georgiy Reshetilov, dem stellvertretenden Leiter der OVA Mykolajiw, Yuri Granaturov, und der Leiterin des Regionalrats von Mykolajiw, Anna Zamazeeva, begangen.

„Wir gedenken all der Helden, deren Kampf, selbstlose Arbeit und Heldentum zur Befreiung der Stadt und der Region von den Nazis beigetragen haben. Wir respektieren alle, die ihre ukrainische Heimat in einem erbitterten Kampf verteidigt und den Tag des Sieges näher gebracht haben“, heißt es in der Erklärung.

„Heute ist der Tag der Befreiung Mykolajiws von den Nazi-Invasoren. Und jetzt sind wir mit der Befreiung der Region von den russischen Invasoren beschäftigt. Dies ist eine solche Wendung der Ereignisse“, fügte Regionalleiter Witalij Kim auf Telegram hinzu.

Es sei darauf hingewiesen, dass 68 Fallschirmjäger an der Operation unter dem Kommando von Konstantin Olschanski zur Einnahme des Hafens von Mykolajiw im März 1944 teilnahmen. Dies war die Gelegenheit für die Rote Armee, die Stadt Nikolaev während des Zweiten Weltkriegs zurückzuerobern…