Ein Kraftwerksblock in einem beschädigten Wärmekraftwerk ist wieder in Betrieb

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Energietechnikern ist es gelungen, einen Block in einem Wärmekraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, dessen Dach vor kurzem eingestürzt war. Darüber berichtet Ukrenergo am Mittwoch, 12. Juli.

„In dem Kraftwerk, in dem am 8. Juli das Dach eingestürzt ist, wurde die Arbeit eines Kraftwerksblocks wieder aufgenommen… Jetzt finden aktive Wiederherstellungsarbeiten statt, wo dies möglich ist, sowie geplante Reparaturen an Kraftwerksblöcken von Kernkraftwerken. Daher ist die Zahl der Kraftwerke, die im Energiesystem Strom erzeugen können, begrenzt“, heißt es in der Erklärung.

Ukrenergo erneuerte auch die Ausrüstung eines Umspannwerks in der Zentralregion, das zweimal von russischen Raketenangriffen getroffen wurde. Die Reparatur hat die Zuverlässigkeit der Stromversorgung der Verbraucher erhöht.

Der Energiesektor rechnet derzeit nicht mit Einschränkungen in der Stromversorgung, weist aber darauf hin, dass der Stromverbrauch in den Abendstunden gesenkt werden muss, um die Belastung des Energiesystems zu verringern und dessen Ausgleich zu erleichtern.

Von 17:00 bis 23:00 Uhr ist der Import von Strom aus der Slowakei mit einer maximalen Kapazität von etwa 300 MW vorgesehen. Es findet kein Export statt.

Derzeit sind 406 Siedlungen in den Front- und Grenzregionen aufgrund der Feindseligkeiten ohne Strom. In den Regionen Charkiw und Sumy gibt es neue Schäden an den Netzen. Die Reparaturen werden unter der Bedingung durchgeführt, dass die Sicherheit der Reparaturteams gewährleistet ist, und mit Genehmigung des Militärs.

Auch in den Regionen Mykolajiw und Sumy waren die Verbraucher aufgrund des schlechten Wetters ohne Strom.