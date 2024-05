AP: Die USA beabsichtigen, der Ukraine zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 275 Millionen Dollar zu gewähren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine im Krieg mit Russland in Höhe von 275 Millionen Dollar anzukündigen.

Dies berichtet die AR unter Berufung auf Beamte, die unter der Bedingung der Anonymität sprachen.

Am Freitag, den 24. Mai, werden die Vereinigten Staaten voraussichtlich zusätzliche Militärhilfe in Höhe von 275 Millionen Dollar für die Ukraine ankündigen, da Kiew versucht, den Vormarsch der russischen Truppen in der Region Charkiw einzudämmen, so zwei US-Beamte gegenüber der Agentur unter der Bedingung der Anonymität.

Den beiden US-Beamten zufolge umfasst das Paket hochmobile Artillerieraketensysteme (HIMARS) sowie 155mm und 105mm Artilleriegranaten, die sehr gefragt sind.

Wie die AP berichtet, ist dies die vierte Tranche der Militärhilfe für die Ukraine, nachdem der Kongress Ende letzten Monats das Gesetz über die Auslandshilfe verabschiedet hat. Dies geschieht zu einer Zeit, in der die Biden-Administration zugesagt hat, regelmäßige Waffenlieferungen zu gewährleisten und sie so schnell wie möglich an die Front zu liefern, so die Journalisten.