Olexij Stogniy verließ im April dieses Jahres den geistlichen Dienst in der Heiligen Schutzkirche der Diözese Krementschuk der ukrainisch-orthodoxen Kirche und schloss sich zusammen mit seinem Sohn den ukrainischen Streitkräften an.

Bei einem Kampfeinsatz in der Nähe der Siedlung Novoalexandrovka in der Region Donezk wurde am 16. Juli ein Geistlicher aus der Region Poltawa, Olexij Stogniy, getötet. am 22. Juli wurde der Held in Khorol verabschiedet. Dies berichtet der Pressedienst der Gemeinde Khorol.

Es wird darauf hingewiesen, dass der Geistliche Olexij Stogniy im April dieses Jahres den geistlichen Dienst in der Heiligen Schutzkirche der Diözese Krementschuk der ukrainisch-orthodoxen Kirche verließ und sich zusammen mit seinem Sohn den Streitkräften der Ukraine anschloss. Er war Maschinengewehrschütze eines separaten Gewehrbataillons in der Armee der Streitkräfte der Ukraine.

Er wurde am 18. Juni 1971 geboren. Er lebte in dem Dorf Bereznyaki. Olexij Stogniy hinterlässt eine Frau, einen Sohn und eine Tochter. am 22. Juli wurde der Held in Khorol verabschiedet. Darüber berichtet der Pressedienst der Gemeinde Khorol.

