Russen beschießen die Region Mykolajiw mit Artillerie: zwei Verletzte

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Eine 51-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann wurden bei dem Angriff verwundet. Die Frau befindet sich in einem sehr ernsten Zustand.

In der Region Mykolajiw haben die Russen die Gemeinde Kutsuruba mit Artillerie beschossen. Zwei Menschen wurden verwundet, eine Frau ist in ernstem Zustand. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung des Gebiets Mykolajiw, Witalij Kim, am Sonntag, den 7. März, in Telegram.

„Die Russen haben am Nachmittag mit Artillerie auf die Gemeinde Kutsuruba geschossen. Eine 51-jährige Frau und ein 48-jähriger Mann wurden verwundet. Die Frau befindet sich in einem sehr ernsten Zustand und wurde in ein Krankenhaus in der Stadt eingeliefert. Der Mann wurde ambulant medizinisch versorgt“, schrieb er.

Ein Wohnhaus wurde ebenfalls beschädigt.