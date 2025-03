Die Ukraine wird erneut massiv von Angriffsdrohnen angegriffen, in Kiew ist die Luftabwehr im Einsatz

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Am Samstagabend wurde in vielen Regionen der Ukraine wegen feindlicher Angriffsdrohnen Luftalarm ausgerufen, und in Kiew wurde Luftabwehr eingesetzt.

Quelle: Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, Militärverwaltung der Stadt Kiew, Kiewer Bürgermeister Witalij Klitschko

Einzelheiten: Nach Angaben von Klitschko sind Luftabwehrkräfte in der Hauptstadt im Einsatz.

Um 23:38 Uhr meldete die Militärverwaltung der Stadt Kiew, dass die Luftabwehrkräfte in einigen Bezirken noch im Einsatz sind.

** Militärische Verwaltung der Stadt Kiew*: „Es gibt immer noch Ziele am Himmel über der Stadt. In einigen Gebieten ist die Luftabwehr gegen feindliche Drohnen im Einsatz.“

Einzelheiten: Am Samstagabend meldete die Luftwaffe feindliche Drohnen in den Regionen Sumy, Poltawa, Charkiw, Dnipro, Mykolajiw, Kirowohrad, Tscherkassy und Kyjiw.