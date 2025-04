Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Nach Angaben der spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft haben 48 Angeklagte in Korruptionsfällen beschlossen, sich freiwillig zu den Streitkräften der Ukraine zu melden, nachdem die Anklagen gegen sie an das Gericht geschickt wurden.

Quelle: Pressedienst der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft

Wörtlich: „Leider ist die Mobilisierung von Angeklagten in den Fällen der Spezialisierten Anti-Korruptions-Staatsanwaltschaft und des Nationalen Antikorruptionsbüros zu einer der wichtigsten und beliebtesten Methoden geworden, um sich der strafrechtlichen Verantwortung zu entziehen. Bisher haben sich 48 Personen aus eigener Initiative zu den Streitkräften der Ukraine gemeldet, nachdem die Anklageschriften an das Gericht geschickt worden waren. In diesem Zusammenhang wurde das Verfahren eingestellt und die Fristen der Strafverfolgung laufen ab, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, einer Bestrafung zu entgehen.“

Was zuvor geschah: .* am 9. April wurde bekannt, dass Roman Nasirov, ein Angeklagter in der ‚Gas‘-Affäre und ehemaliger Leiter des staatlichen Finanzdienstes, sich während der Gerichtsverhandlungen freiwillig zu den Streitkräften gemeldet hatte.

Die Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete, dass der Angeklagte einer Militäreinheit als Pionier zugeteilt wurde.

Gleichzeitig kündigte der Militärische Strafverfolgungsdienst der ukrainischen Streitkräfte in der Nacht eine interne Untersuchung über die Einberufung des ehemaligen Leiters des Staatlichen Finanzdienstes Roman Nasirov und die Aufhebung seines Mobilisierungsbefehls an.