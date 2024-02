In einer Infrastruktureinrichtung im Süden der Ukraine ist durch Drohnentrümmer ein Feuer ausgebrochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Fünf feindliche Kamikaze-Drohnen des Typs Shahed wurden in der Nacht des 12. Februar von Luftabwehrkräften und -mitteln im Süden der Ukraine abgeschossen. Infolge des Absturzes der Drohnenwrackteile kam es zu einem Brand in einer Infrastruktureinrichtung. Dies berichten die Verteidigungskräfte der Südukraine.

Russische Angriffsdrohnen wurden in den Regionen Mykolayiv (vier Drohnen) und Winnyzja (eine Drohne) zerstört. Insgesamt wurde der feindliche Drohnenangriff im Süden des Landes mehr als 3,5 Stunden lang abgewehrt.

„Infolge herabfallender Trümmerteile kam es zu einem Brand im offenen Bereich der Infrastrukturanlage. Das Feuer wurde umgehend gelöscht“, heißt es in dem Bericht.

Es gab keine Todesopfer.

Insgesamt schossen die Luftabwehrkräfte in der Nacht eine Flugzeugrakete und 14 „Shaheds“ ab.

Wir erinnern daran, dass infolge des russischen Drohnenangriffs, der sich am späten Abend des 11. Februar ereignete, in der Energieanlage in der Region Dnipropetrowsk ein Feuer ausgebrochen ist, das bereits gelöscht wurde. In mehreren Siedlungen gibt es keine Strom- und Wasserversorgung.