Selenskyj wies auf das Ausmaß der Angriffe der Russischen Föderation in dieser Woche hin

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine baut nach den massiven russischen Angriffen ihre Energieinfrastruktur wieder auf und arbeitet mit Partnern an diplomatischen Schritten zur Beendigung des Krieges.

Im Laufe der Woche hat die Russische Föderation 94 Raketen, mehr als 2.100 Angriffsdrohnen und etwa 800 gelenkte Luftbomben gegen die Ukraine eingesetzt. Dies teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Sonntag, den 28. Dezember mit.

„Jetzt ist einer der aktivsten diplomatischen Tage des Jahres, und vor dem neuen Jahr kann viel entschieden werden, und wir tun alles dafür, aber ob es Entscheidungen geben wird – das hängt von den Partnern ab. Von denen, die der Ukraine helfen und von denen, die Russland unter Druck setzen, damit die Russen die Konsequenzen ihrer eigenen Aggression zu spüren bekommen“, sagte der Staatschef.

Er betonte, dass die Russen allein in dieser Woche mehr als 2.100 Angriffsdrohnen, etwa 800 gelenkte Luftbomben und 94 Raketen verschiedener Typen abgeschossen hätten.

Der Staatschef fügte hinzu, dass Reparaturmannschaften, Stromtechniker und Rettungskräfte des Staatlichen Notstandsdienstes der Ukraine rund um die Uhr im Einsatz sind, um Leben zu schützen und die Stromversorgung wiederherzustellen.

„Aber es ist auch wichtig, Sanktionen gegen Russland, alle Formen von politischem Druck für die Aggression, die Lieferung von Raketen für die Luftverteidigung der Ukraine zu arbeiten und dass wir alle die Formate der Schritte abschließen, die diesen Krieg beenden und die Sicherheit garantieren werden“, fügte er hinzu.

Wir möchten daran erinnern, dass Russland in der Nacht des 27. Dezember einen massiven Raketen- und Drohnenangriff auf das Energiesystem der Ukraine durchgeführt hat. Den Verbrauchern in den Regionen Kiew, Kiew und Tschernihiw wurde der Strom abgestellt. Russen warfen Luftbomben auf Slowjansk: Es gibt Tote und Verletzte