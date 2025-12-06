Am 7. Dezember werden die Zeitpläne für Stromausfälle erheblich verschärft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Am Sonntag, den 7. Dezember, werden in den meisten Regionen der Ukraine die Stromausfälle verschärft.

Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Die Zeitpläne sehen stündliche Ausfälle von 00:00 bis 23:59 Uhr mit 3 bis 4 Warteschlangen vor.

Der Grund für die Einschränkungen sind die Folgen der massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Stromanlagen.

Für die Industrie gelten die Stromabschaltungen von 00:00 bis 23:59 Uhr

Ukrenerho warnte, dass sich die Zeitpläne ändern können. „Folgen Sie den Informationen auf den offiziellen Seiten der regionalen Stromversorgungsunternehmen in Ihrer Region“, riet das Unternehmen.

Um es kurz zu machen:

Der Generaldirektor der IAEO, Rafael Grossi, sagte, dass das AKW Saporischschja in der Nacht vorübergehend die gesamte externe Stromversorgung verloren hat, was zum ersten Mal seit dem russischen Großangriff der Fall war.

Infolge des massiven Angriffs am 6. Dezember musste der Umfang der geplanten Verbrauchsbeschränkungsmaßnahmen erhöht werden.

Der Schutzschild des Kernkraftwerks Tschernobyl, der gebaut wurde, um radioaktives Material aus der Katastrophe von 1986 einzuschließen, kann seine primäre Sicherheitsfunktion aufgrund der Beschädigung durch eine Drohne nicht mehr erfüllen.