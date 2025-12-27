Fünf Menschen bei russischem Angriff in Kiew verletzt, Feuer in einem der Stadtteile

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Bei einem russischen Angriff auf Kiew in der Nacht zum 27. Dezember wurden fünf Menschen verletzt, und im Stadtteil Holosiivskyj brach ein Feuer aus.

Bei einem russischen Angriff auf Kiew in der Nacht zum 27. Dezember wurden fünf Menschen verletzt, und im Stadtteil Holosiivskyj der Hauptstadt brach ein Feuer aus.

*:*: Kiews Bürgermeister Witalij Klitschko in den sozialen Medien

** Klitschkos direkte Ansprache:* „Vier Menschen, die bei dem Angriff des Feindes auf die Hauptstadt verletzt wurden, sind von Ärzten behandelt worden. Drei von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Einer wurde ambulant behandelt.“

*:*: Ihm zufolge gibt es einen Brand im Bezirk Holosiivskyj. Vorläufig steht eine Tankstelle in Flammen.

Außerdem sind im Bezirk Obolonskyj Trümmer auf eine Datscha-Genossenschaft gefallen.

Auch im Bezirk Desnianskyj fielen Trümmer auf eine offene Fläche.

Alle Dienste sind vor Ort.

Später stellte Klitschko klar, dass die Zahl der Opfer auf fünf gestiegen war.

Klitschkos direkte Aussage: „Es gibt bereits fünf Opfer in der Hauptstadt. Vier von ihnen wurden ins Krankenhaus eingeliefert.“

*:*

In der Nacht des 27. Dezember haben die Russen Kiew und die Region angegriffen, ein Mann wurde verletzt und Gebäude wurden beschädigt