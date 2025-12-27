Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Mitarbeiter der Abteilung für Staatsschutz (UDO) hindern Detektive des Nationalen Antikorruptionsbüros der Ukraine daran, Ermittlungsmaßnahmen in den Ausschüssen der Werchowna Rada durchzuführen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst des Nationalen Antikorruptionsbüros.

Nach den vorliegenden Informationen ist der Zugang zum Nationalen Antikorruptionsbüro auf der Seite des Europäischen Platzes in Kiew eingeschränkt. Den Ermittlern ist es nicht gestattet, die Räumlichkeiten zu betreten, in denen sie Verfahrenshandlungen im Rahmen des Strafverfahrens durchführen sollen.

Es ist erwähnenswert, dass die Behinderung der rechtmäßigen Aktivitäten der Strafverfolgungsbehörden, insbesondere während der Ermittlungen, einen direkten Verstoß gegen die geltende Gesetzgebung der Ukraine darstellt.

Was zuvor geschah

Heute wurde bekannt, dass das Nationale Antikorruptionsbüro und die spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft in einer verdeckten Operation eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt haben, zu der auch aktuelle Mitglieder des ukrainischen Parlaments gehörten.

„Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben in einer verdeckten Operation eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, zu der auch aktuelle Mitglieder des ukrainischen Parlaments gehörten“, so der Pressedienst der Spezialisierten Antikorruptionsstaatsanwaltschaft.

Die Ermittlungen ergaben, dass die Mitglieder der Gruppe systematisch unrechtmäßige Vorteile für die Stimmabgabe in der Werchowna Rada erhielten.

