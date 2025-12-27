Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Nationale Antikorruptionsbüro und die Spezialisierte Antikorruptionsstaatsanwaltschaft haben eine Gruppe von Abgeordneten enttarnt, die Bestechungsgelder für die Abstimmung in der Rada erhalten haben. Einzelheiten werden später bekannt gegeben.

Das Nationale Amt für Korruptionsbekämpfung und die Spezialisierte Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung haben in einer verdeckten Operation eine organisierte kriminelle Gruppe aufgedeckt, die aus derzeitigen Mitgliedern des ukrainischen Parlaments besteht.

Nationales Amt für Korruptionsbekämpfung, ZN

class=MsoNormal* Den Ermittlungen zufolge haben die Mitglieder der Gruppe systematisch unzulässige Vorteile für die Stimmabgabe in der Werchowna Rada der Ukraine erhalten.

Einzelheiten sollen später bekannt gegeben werden.

Die Medien hatten zuvor berichtet, dass das Nationale Büro für Korruptionsbekämpfung den Abgeordneten Jurij Kysel abgehört habe. Die Journalisten stellten klar, dass dies nichts mit dem „Mindgate“ zu tun hat.

