Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Militärangehörige starb nach dem Eintreffen einer FPV-Drohne, teilten Vertreter des russischen Freiwilligenkorps mit.

Der Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RDK) Denis Kapustin ist in der Nacht des 27. Dezember während eines Kampfeinsatzes an der Front in Richtung Saporischschja gestorben. Dies meldete das RDK auf seinem Telegram-Kanal.

Es schrieb, dass er nach der Ankunft einer FPV-Drohne starb.

Das Korps verspricht, später Einzelheiten bekannt zu geben.

„Alle Details werden später veröffentlicht – während die Einzelheiten des Ereignisses ermittelt werden. Wir werden definitiv Rache nehmen, Denis“, heißt es in der Nachricht.