Die Regierung hat die Bedingungen für die Gewährung eines Zuschusses für den Bau von Unterkünften aktualisiert

Die Regierung hat das Verfahren für die Gewährung eines Zuschusses für den Bau von Unterkünften aktualisiert, um die Effizienz des Verfahrens in den Schulen zu verbessern. Der Staat wird Einrichtungen mit einer Bereitschaft von 60% oder mehr direkt finanzieren.

Dies gab Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko bekannt.

„Wir haben das Verfahren und die Bedingungen für die Gewährung von Subventionen für den Bau von Unterkünften aktualisiert, um die Effizienz des Verfahrens für den Bau von Unterkünften in allgemeinbildenden Schulen zu verbessern“, schrieb sie im Telegram.

„Der Staat wird die Einrichtungen mit einer Bereitschaft von 60% (statt 40%) direkt finanzieren, ohne die Kosten der Projekte auf Kosten des Staatshaushalts zu erhöhen“, erklärte sie.

Die Zuteilung für neue Einrichtungen erfolgt gemäß den Schwellenwerten, die für die Gebiete nach dem Grad des Sicherheitsrisikos im Bildungssystem festgelegt wurden: sehr hoch – 40%, hoch – 35%, mäßig und zufriedenstellend – 25% (der Anteil für Gebiete mit mäßigem und zufriedenstellendem Risikoniveau wurde deutlich von 10% auf 25% erhöht).

