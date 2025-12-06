Russen greifen Region Tschernihiw mit Drohnen an: ein Mann wird getötet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Bei einem Angriff feindlicher Drohnen am Abend des 6. Dezember wurde in Nowhorod-Siwerskij, Region Tschernihiw, ein Mann getötet.

Quelle: Leiter der Militärverwaltung des Bezirks Nowhorod-Siwerskij Olexander Seliverstov auf Facebook

Einzelheiten: Am Abend des 6. Dezember hat der Feind Nowhorod-Siwerskij mit 4 Angriffsdrohnen vom Typ „Geranium-2“ angegriffen.

Ein 50-jähriger Anwohner wurde in seinem Haus während des Beschusses getötet.

Der Angriff beschädigte auch eine Polizeistation, das Gebäude einer medizinischen Hochschule, mindestens acht Privathäuser und ein ziviles Auto.