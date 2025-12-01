Die Luftverteidigungskräfte neutralisierten mehr als 60 russische Drohnen, mit Treffern an 9 Orten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Nacht zum 1. Dezember zerstörte die ukrainische Luftverteidigung 63 von 89 russischen Schahed- und anderen Drohnentypen.

In der Nacht zum 1. Dezember griffen die russischen Angreifer mit 89 Schahed-, Gerbera- und anderen Arten von Angriffsdrohnen an, davon etwa 55 Schahed.

Quelle: Luftwaffenkommando

Einzelheiten: Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr ab 8.30 Uhr im Norden, Süden und Osten des Landes 63 feindliche Schahed-, Gerbera- und andere Drohnen abgeschossen/unterdrückt.

Die ukrainische Luftabwehr registrierte 26 Kampfdrohnen an 9 Orten.

Der Luftangriff wurde von Flugabwehrraketentruppen, Einheiten für elektronische Kriegsführung und unbemannte Systeme sowie von mobilen Feuerkommandos der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.