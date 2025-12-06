Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Streitkräfte der Ukraine haben die Rjasan-Ölraffinerie in Russland und das Altschewsk-Stahlwerk in der besetzten Region Luhansk angegriffen. Magyar veröffentlichte ein Video von den Angriffen.

Der Kommandeur der Streitkräfte für unbemannte Systeme Robert „Magyar“ Brovdi hat ein Video von den Angriffen auf die Rjasan-Ölraffinerie in Russland und das Altschewsk-Stahlwerk in der besetzten Region Luhansk veröffentlicht.

Quelle: „Magyar“ in den sozialen Medien

Let isLoadEmbed2487 = false

If(!isLoadEmbed2487) { let node = document.getElementById(‚embed-2487‘) oemb.process(node, ‚https://www.facebook.com/reel/769096976143080‘) isLoadEmbed2487 = true; }

Direkte Ansprache: „Rjasan Ölraffinerie (Rjasan, Russland) – dieser Tanker wurde wieder einmal von den Birds des 1. separaten SBS-Zentrums, dem 9. Kairos-Bataillon der 414. separaten Magyar Birds-Brigade und den Kollegen des Verteidigungsnachrichtendienstes der Ukraine angezündet.

Das Altschewsk Metallurgical Plant in den vorübergehend besetzten Gebieten ist ein Schorf, der Granaten für die Besatzungsarmee herstellt. Die Vögel wurden vom 1. separaten Zentrum für Spezialkräfte (umgewandeltes 14. Regiment) gepickt“.

Was dem vorausging: Zuvor meldete der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine die Zerstörung der Rjasan-Ölraffinerie in Russland und des Metallurgiewerks Altschewsk in den vorübergehend besetzten Gebieten der Region Luhansk in der Nacht zum 6. Dezember.