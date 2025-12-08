Selenskyj ist heute in London: was auf der Tagesordnung steht und was Sie von seinem Besuch in Brüssel erwarten können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am Montag, den 8. Dezember, London. Er wird eine Reihe von Gesprächen führen und anschließend Brüssel besuchen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung des Sprechers des Präsidenten, Serhij Nikiforov, gegenüber Journalisten.

So wird sich der Präsident in London mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz treffen.

Eine gemeinsame Videokonferenz mit den Staats- und Regierungschefs der EU, der europäischen Länder und dem NATO -Generalsekretär ist geplant.*. Es werden gemeinsame Erklärungen für die Medien erwartet.

Der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Rustem Umjerow, wird ebenfalls in der britischen Hauptstadt erwartet.

** Von London aus wird der Präsident nach Brüssel weiterreisen.* Am Abend wird er ein persönliches Treffen mit NATO -Generalsekretär Mark Rutte sowie trilaterale Gespräche mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Antonio Costa und der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen haben.

Friedensplan für die Ukraine